POL-E: Essen: Festnahme eines mutmaßlichen Drogenhändlers

Essen (ots) - 45476 MH.-Styrum: Am Donnerstagabend (24. November) gegen 20:00 Uhr scheiterten zwei unbekannte Räuber an einem wehrhaften 54-Jährigen. Die Männer klingelten an der Haustür eines Mehrfamilienhauses an der Straße Lohkamp. Dort gaben sie sich über die Gegensprechanlage als Postboten aus und gelangten auf diese Weise in den Hausflur. Nachdem sie den ...

