Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: zwei E-Bikes aus Garage gestohlen

Freiburg (ots)

Am Sonntag, 05.02.2023, in dem Zeitraum zwischen 01.00 Uhr bis 09.45 Uhr, gelangten Unbekannte auf unbekannter Weise an eine Fernbedienung einer Garage, welche zuvor in einem Auto lag. Mit der Fernbedienung wurde in der Straße "Im Leh" eine Garage geöffnet und aus dieser zwei E-Bikes der Marke Cannondale sowie Scott entwendet. Die beiden E-Bikes waren wohl von einem in der Garage stehenden Auto zugeparkt. Die E-Bikes müssten von mindestens zwei Tätern aus der Garage getragen worden sein. Der Diebstahlschaden beträgt über 6.000 Euro. In unmittelbarer Nähe konnte ein Karton mit einem Endoskop aufgefunden werden. Dieses dürften die Unbekannten dort zurückgelassen haben. Weitere Ermittlungen ergaben, dass das Endoskop sowie ein mobiler WLAN-Router aus einem Pkw entwendet wurden, welcher in der Hägelbergstraße stand.

