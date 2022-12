Polizei Düren

POL-DN: Pkw nimmt Radfahrer die Vorfahrt und flüchtet

Düren (ots)

Am Montagabend (19.12.2022) flüchtete ein Fahrzeugführer nachdem er einem Radfahrer die Vorfahrt genommen hatte.

Der 51-Jährige aus Düren war gegen 19:20 Uhr mit seinem Fahrrad auf der Robert-Koch-Straße, aus Fahrtrichtung Roonstraße kommend, in Richtung Kölner Landstraße unterwegs. An der Kreuzung Robert-Koch-Straße/ Merzenicher Straße beabsichtigte der Dürener seine Fahrt nach links in Richtung Yorckstraße fortzusetzen. Während des Abbiegevorgangs kam dem Dürener ein Pkw aus Richtung Kölner Landstraße entgegen. Ohne den bevorrechtigten Radfahrer passieren zu lassen, fuhr der unbekannte Fahrzeugführer mit seinem Pkw in den Kreuzungsbereich ein. Der 51-Jährige kollidierte mit dem Pkw und stürzte auf die Fahrbahn. Der Pkw entfernte sich ohne anzuhalten in Richtung Roonstraße. Der Radfahrer aus Düren wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt und suchte selbstständig einen Arzt auf. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Angaben zum Fahrzeugführer machen können und bittet diese, sich unter der 02421 949-6425 bei der Polizei zu melden.

