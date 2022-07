POL-FR: Weil am Rhein: Feuerwehreinsatz - Brand einer Hecke und Gartenhütte

Freiburg (ots) - Die Suche nach einem Parkplatz endete für eine 42-jährigen Pkw-Fahrerin in einem Schaufenster. Eine 42-jährige Pkw-Fahrerin war am Freitag, 15.07.2022, gegen 19.10 Uhr, in der Hauptstraße auf der Suche nach einem Parkplatz. Sie bog in die Mittlere Straße ab um dort auf einem Kundenparkplatz zu wenden. Sie fuhr auf den Kundenparkplatz und will den ...

mehr