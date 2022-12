POL-DN: Einbruch in Dürener Stadtcenter

Düren (ots) - Am Sonntag (18.12.2022) drangen Unbekannte in ein Einfamilienhaus in der Düppelstraße. Sie entwendeten Taschen und Bargeld. In der Zeit zwischen 15.30 Uhr und 20:30 Uhr hebelten der oder die Täter die Haustür auf und gelangten so in das Innere. Hier wurden sämtliche Räume durchwühlt und Bargeld sowie Handtaschen entwendet. Der geschätzte Wert der Tatbeute beläuft sich auf einen mittleren vierstelligen Eurobetrag. Die Kriminalpolizei erschien vor Ort ...

