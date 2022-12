Polizei Düren

POL-DN: Einbruch in Apotheke

Düren (ots)

Bisher Unbekannte drangen in der Nacht von Freitag (16.12.2022) auf Samstag (17.12.2022) in eine Apotheke in der Dürener Innenstadt ein und entwendeten Bargeld.

Am Samstagmorgen, gegen 07:00 Uhr, wurde eine aufgebrochene Nebeneingangstür der Apotheke festgestellt. Der oder die Unbekannten gelangten so in den Verkaufsraum der Apotheke und entwendeten hier neben Münzgeld auch eine Geldkassette. Der Wert der Tatbeute beläuft sich auf einen mittleren dreistelligen Eurobetrag. Nach erster Einschätzung wurden keine Medikamente entwendet.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell