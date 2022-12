Polizei Düren

POL-DN: Fahrer verlor das Bewußtsein

Düren (ots)

Am späten Samstag Nachmittag kollidierte ein 59 jähriger aus Niederzier am REWE Center in Huchem- Stammeln mit mehreren geparkten Pkw.

Der Fahrer des verunfallten PKW wurde daraufhin bewußlos von Zeugen aus dem PKW gezogen. Diese Zeugen fingen an, Reanimationsmaßnahmen durchzuführen. Diese Maßnahmen wurden durch den unmittelbar eintreffenden Notarzt und einer RTW Besatzung unter Einsatz eines Kompressionsgerätes vor Ort weitergeführt und die Person wurde mit dem RTW ins Krankenhaus Düren verbracht.

Nach Rücksprache mit dem Krankenhaus wurde mitgeteilt, dass der Unfallfahrer im Krankenhaus verstorben sei.

Ermittlungen durch die Polizei wurden unmittelbar eingeleitet.

