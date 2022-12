Polizei Düren

POL-DN: Am frühen Samstagabend wurden in der Aldenhovener Straße insgesamt 10 geparkte Pkw durch bislang unbekannte(n) Täter beschädigt.

Düren-Mariaweiler (ots)

Gegen 18:30 Uhr stellte ein Anwohner fest, dass an mehreren Pkw, die ordnungsgemäß am Fahrbahnrand der Aldenhovener Straße in Fahrtrichtung An Gut Nazareth hintereinander geparkt waren, die Reifen platt gestochen waren und meldete dies der Leitstelle der Polizei. Seitens des Melders konnte noch ergänzt werden, dass die Fahrzeuge gegen 17:30 Uhr unbeschädigt gewesen seien. Durch die Polizei wurde festgestellt, dass die Reifen mit einem scharfen Gegenstand beschädigt wurden. Täterhinweise konnten zum Zeitpunkt der Sachverhaltsaufnahme nicht erlangt werden. Der entstandene Gesamtschaden wurde auf mehrere Tausend Euro geschätzt.

