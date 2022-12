Polizei Düren

POL-DN: Einbrecher kamen über Tag

Düren (ots)

Am Sonntag (18.12.2022) drangen Unbekannte in ein Einfamilienhaus in der Düppelstraße. Sie entwendeten Taschen und Bargeld.

In der Zeit zwischen 15.30 Uhr und 20:30 Uhr hebelten der oder die Täter die Haustür auf und gelangten so in das Innere. Hier wurden sämtliche Räume durchwühlt und Bargeld sowie Handtaschen entwendet. Der geschätzte Wert der Tatbeute beläuft sich auf einen mittleren vierstelligen Eurobetrag. Die Kriminalpolizei erschien vor Ort und sicherte Spuren.

In diesem Zusammenhang weist die Polizei daraufhin, dass Fotos von Schmuckstücken und anderen Gegenständen, sowie eine Auflistung mit den dazugehörigen Individualnummern, die Polizei im Nachgang zu einem Einbruchsdiebstahl bei ihren Ermittlungen unterstützen können.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Düren unter 02421 949-6425 zu melden.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell