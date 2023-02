Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Vogtsburg: Einbrecher suchen Baustelle heim

Freiburg (ots)

Vogtsburg - Zwischen Sonntag 05.02.2023 22:45 Uhr und Montag 06.02.2023 01:00 Uhr drangen bislang unbekannte Einbrecher auf einem Baustellengelände in Burkheim in mehrere Baucontainer ein. Auf der Baustelle in der Nähe des Parkplatzes zum Baggersee ist ein temporäres Firmenareal eingerichtet. Heimgesucht wurden auch Wohncontainer der Arbeiter, welche aufgrund des Wochenendes unbewohnt waren. Des Weiteren wurde an einem Firmenwagen die Seitenscheibe eingeschlagen und darin befindliche Werkzeuge und Baumaschinen entwendet. Zum Abtransport des Diebesgutes, worunter sich neben zahlreichen Baumaschinen auch ein Fernsehgerät befand, muss ein Fahrzeug verwendet worden sein. Das Polizeirevier Breisach hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter Tel.: 07667/91170.

