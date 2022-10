POL-PDTR: Diebstahl eines E-Bikes

Kell am See (ots) - In der Woche vom 22.10.2022 bis zum 29.10.2022 kam es zu Beschädigungen an einem schwarzen VW Golf in der Römerstraße in 54427 Kell am See. Der PKW stand vor einem Wohnanwesen geparkt und wurde vermutlich durch einen Verkehrsunfall beschädigt. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Hermeskeil in Verbindung zu setzen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Hermeskeil ...

mehr