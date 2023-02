Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Todtnau: Bauwagen des Waldkindergartens aufgebrochen - zwei Tatverdächtige ermittelt

Freiburg (ots)

In der Nacht von Sonntag, 05.02.20223, auf Montag, 06.02.2023, wurde in der "Obere Sonnhalde" der Bauwagen des Waldkindergartens aufgebrochen und durchsucht. Nach Sachlage hielten sich mindestens zwei Personen in dem Bauwagen auf, welche wohl auch ihr Nachtlager in diesem aufschlugen. Aufgrund der Ermittlungen richtet sich ein Tatverdacht gegen einen 25 Jahre alten Mann sowie einem 31 Jahre alten Mann, welche wohnsitzlos seien und sich illegal in Deutschland aufhalten sollen. Der momentane Aufenthaltsort der beiden Männer ist nicht bekannt. Es entstand ein Sachschaden von etwa 200 Euro.

