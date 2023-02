Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Knallgeräusche beim "Metzgerareal" - Polizei bittet um Hinweise

Freiburg (ots)

Am Samstag, 04.02.2023, in dem Zeitraum zwischen 18.30 Uhr bis 19.00 Uhr, sollen sich vor einer Gaststätte in der Werderstraße beim Metzgerareal mehrere Personen mit Fahrzeugen aufgehalten haben. Dabei waren unter anderem wohl auch laute Knallgeräusche wahrnehmbar. Bislang konnte nicht verifiziert werden, ob es sich dabei um gezündete Böller oder um abgefeuerte Kartuschenmunition, welche üblicherweise aus Pistolen verschossen wird, gehandelt haben könnte. Das Polizeirevier Rheinfelden sucht Zeugen, welche diesbezüglich sachdienliche Hinweise geben können. Hinweise werden unter der Telefonnummer 07623 7404-0 entgegengenommen.

