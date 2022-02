Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Aufgefahren

Weimar (ots)

Montagmittag kam es zu einem Auffahrunfall in Weimar Schöndorf. Während der Fahrer eines Renaults (57 Jahre) an der rot-zeigenden Ampel der Buttelstedter Straße / Obere Trift hinter einem VW-Transporter anhielt, erfasste ein 41-jähriger BMW-Fahrer, der ebenfalls in Richtung Weimar unterwegs war, die Situation zu spät und fuhr auf den Renault auf. In der Folge wurde der Renault auf den VW geschoben. Verletzt wurde glücklicherweise keiner der Beteiligten. An den Fahrzeugen entstand jedoch Schaden in Summe von fast 15.000 Euro.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell