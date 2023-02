Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Folgemeldung zu: Fußgänger wird von Auto erfasst hier: Fußgänger in Klinik verstorben

Der schwer verletzte Fußgänger ist zwischenzeitlich in einer Klinik verstorben. Die Verkehrspolizei Freiburg (Tel.: 0761-882-3100) hat die Ermittlungen übernommen.

---- Erstmeldung:

Am 18.01.2023, gg. 17.40 Uhr befuhr ein 56-jähriger Fahrzeuglenker mit seinem Pkw die Titiseestraße in Richtung Titisee. Auf Höhe der ARAL-Tankstelle, angrenzend zur Blessingstraße, kollidierte der Autofahrer mit einem 69-jährigen Fußgänger, der gerade im Begriff war die Straße in Richtung ARAL-Tankstelle zu überqueren.

Der Fußgänger zog sich durch den Aufprall mit dem Pkw schwere Verletzungen zu, woraufhin er mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik nach Freiburg geflogen werden musste. Am Pkw des Unfallverursachers entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1.500 Euro.

Das Polizeirevier Titisee-Neustadt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet evtl. Zeugen des Unfalls, sich unter der Telefonnummer 07651 9336-0 zu melden.

