POL-OH: Verkehrsmeldungen für die Landkreise Fulda und Hersfeld-Rotenburg

Unfallflucht - Zeugen gesucht

Hünfeld. In der Zeit von Samstag (11.02.) bis Sonntag (12.02.) kam es in der Europastraße im Michelsrombacher Gewerbegebiet zu einer Unfallflucht. Vermutlich beschädigte ein Lkw mit einem Anhänger das Metallgeländer eines Wasserdurchlasses und zwei Felder eines Zauns. Der entstandene Schaden beträgt etwa 2.000 Euro. Der Fahrer entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den Sachschaden zu kümmern. Das verursachende Fahrzeug beziehungsweise dessen Anhänger müsste nach momentanem Kenntnisstand im linken Heckbereich beschädigt sein. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeistation Hünfeld, Telefon 06652-69580.

Zeugen gesucht: Unfallflucht

Bad Hersfeld. Am Freitag (10.02.), in der Zeit von 13:30 Uhr bis 14:10 Uhr, parkte ein 44-jähriger Fahrer aus Breitenbach/H. seinen blauen Audi S6 ordnungsgemäß auf dem Parkplatz eines Baumarktes in der Heinrich-von-Stephan-Straße. Ein unbekannter Pkw-Fahrer beschädigte vermutlich beim Ein- oder Ausparken die rechte Frontseite des geparkten Fahrzeugs. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 4.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Verkehrsunfallflucht

Neuenstein. Am Dienstag (14.02.), in der Zeit von 6:15 Uhr bis 6:30 Uhr, befuhr vermutlich ein Lkw-Fahrer die Kreuzeichenstraße und bog von dieser in die Raiffeisenstraße ein. Hierbei überfuhr er den dortigen, schmalen Gehweg und streifte dabei eine kleine Grundstücksmauer. Diese wurde durch das Fahrmanöver stark beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich jedoch vom Unfallort, ohne seinen Pflichten als Beteiligter eines Verkehrsunfalls nachzukommen. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 400 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Unfall mit leicht verletztem Radfahrer

Philippsthal. Am Dienstag (14.02.), gegen 10:15 Uhr, bog ein 75-jähriger Fahrer aus Unterbreizbach mit seinem Pkw an der Einmündung Bimbacher Weg nach derzeitigen Erkenntnissen nach rechts auf die Durchgangsstraße (B62) ein. Dabei kam es auch noch unklarer Ursache zum Zusammenstoß mit einem von rechts kommenden 70-jährigen Pedelec-Fahrer aus Philippsthal, welcher auf dem markierten Fahrradweg fuhr. Durch die Kollision stürzte der Fahrer vom Rad und verletzte sich leicht. Er wurde zur weiteren medizinischen Versorgung mit einem Rettungswagen in ein Klinikum verbracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 650 Euro.

Unfall zwischen Pkw und E-Scooter

Bad Hersfeld. Am Dienstag (14.02.), gegen 10:30 Uhr, befuhr ein 55-jähriger Pkw-Fahrer aus Friedberg die Friedloser Straße stadteinwärts. Zeitgleich fuhr ein 28-jähriger Fahrer eines E-Scooters den Fahrradweg in gleiche Richtung. Auf Höhe der Hausnummer 84 hielt der Pkw-Fahrer nach derzeitigem Kenntnisstand an und beabsichtigte rückwärts in eine dortige Hofeinfahrt zu fahren. Dabei stieß er aus noch unbekannter Ursache mit dem E-Scooter-Fahrer zusammen. Der 28-Jährige wurde leicht verletzt in ein Klinikum verbracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 200 Euro.

