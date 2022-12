Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven, Öffentlichkeitsfahndung

Greven (ots)

Nach einem Geldbörsendiebstahl in Greven suchen wir jetzt die mutmaßliche Täterin im Rahmen einer Öffentlichkeitsfahndung. Anfang November wurde einer Frau in Greven das Portemonnaie entwendet, in dem sich unter anderem eine EC-Karte der VR-Bank befand. Die unbekannte Täterin hob mit dieser Karte zwei Mal größere Geldbeträge ab. Wir suchen nach dieser Frau jetzt mit einem Foto, das in unserem Fahndungsportal zu finden ist. Wer Angaben zu der Unbekannten machen kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Greven, Telefon 02571/928-4455. Hier geht es zum Fahndungsportal: https://polizei.nrw/fahndung/94963

