Polizei Steinfurt

POL-ST: Emsdetten, Einbruch

Emsdetten (ots)

Unbekannte Täter sind in der Zeit zwischen Sonntag (25.12.), 10.00 Uhr und Donnerstag (29.12.), 17.00 Uhr in ein Reihenhaus an der Rabenstraße, Höhe Falkenweg eingestiegen. Die Täter hebelten zunächst ein Gartentor auf, um auf das Grundstück zu gelangen. Dort hebelten sie dann am Haus eine Terrassentür auf. Im Gebäude dursuchten die Unbekannten mehrere Schränke. Ersten Erkenntnissen zufolge entwendeten die Täter jedoch nichts. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer Hinweise geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Emsdetten, Telefon 02572/9306-4415.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell