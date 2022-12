Polizei Steinfurt

POL-ST: Emsdetten, Messenger-Betrug

Emsdetten (ots)

77-Jähriger überweist vierstellige Summe In Emsdetten hat ein 77-jähriger Mann am Mittwoch (28.12.) per SMS eine Nachricht erhalten, die angeblich von seinem Sohn stammte. Der Mann wurde in der Nachricht darüber informiert, dass sein angeblicher Sohn eine neue Handynummer habe und der Mann ihn auf dieser Nummer per Nachricht kontaktieren solle. Der 77-jährige tat dies und wurde danach aufgefordert eine Überweisung in vierstelliger Höhe zu tätigen. Der Mann überwies das Geld. Kurze Zeit später stellte der Mann fest, dass es sich um einen Betrug handelte und erstattete Anzeige. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und warnt noch mal vor dieser Betrugsmasche. Wenn Sie auf Ihrem Handy eine Messenger-Nachricht von einem angeblichen Familienangehörigen bekommen, kontaktieren Sie diesen über die Ihnen bekannte "alte" Nummer. Gehen Sie niemals auf Überweisungsforderungen ein, die sie in solchen Nachrichten erhalten.

