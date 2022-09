Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 220927-2: Seniorin auf der Straße beraubt - Zeugen gesucht

Bergheim (ots)

Junge Männer entrissen Rentnerin einen Trolley

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis hat am Montagabend (26. September) in Bergheim die Fahndung nach zwei jungen Männern aufgenommen. Ihnen wird vorgeworfen, einer Seniorin (73) den Trolley entrissen zu haben und mit der Beute geflüchtet zu sein. Die Täter sollen sehr schlank und ungefähr 170 bis 175 Zentimeter groß sein. Nach Aussage der Geschädigten soll einer von ihnen Schwarzer sein. Er habe zur Tatzeit eine dunkle Jacke getragen.

Die Ermittler des Kriminalkommissariats 21 suchen dringend Zeugen. Hinweise nehmen die Beamten unter der Telefonnummer 02233 52-0 oder per Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Nach ersten Ermittlungen war die 73-Jährige gegen 20.40 Uhr im Stadtteil Kenten auf der Zeppelinstraße in Richtung Südweststraße unterwegs. Dort seien ihr die beiden Täter gefolgt und hätten ihr von hinten den Trolley aus der Hand gerissen. Darin seien Lebensmittel gewesen, die sie zuvor gekauft habe. Mit ihrer Beute flüchteten die beiden Räuber in unbekannte Richtung. (he)

