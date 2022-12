Polizei Steinfurt

POL-ST: Emsdetten, Ibbenbüren, Messenger-Betrug

Emsdetten, Ibbenbüren (ots)

Am Donnerstag (22.12.) und Freitag (23.12.) haben Betrüger zwei Frauen aus Emsdetten und Ibbenbüren um eine vierstellige Summe betrogen. Beide Frauen bekamen per WhatsApp eine Nachricht ihrer angeblichen Tochter. Diese behauptete, sie habe eine neue Handynummer. Dann wurden beide Frauen gebeten, Rechnungen für ihre angebliche Tochter zu überweisen. Eine 69-jährige Frau aus Emsdetten tätigte daraufhin zwei Überweisungen in insgesamt vierstelliger Höhe. Kurz danach rief die echte Tochter der Frau an und der Betrug flog auf. Eine 66-jährige Frau aus Ibbenbüren überwies ebenfalls zunächst eine vierstellige Summe. Daraufhin bat die angebliche Tochter eine weitere Überweisung für sie vorzunehmen. Die Frau wurde stutzig und stellte ihrer "Tochter" eine Frage. Daraufhin bekam sie keine Antwort sondern nur eine ausweichende Nachricht. Die Frau wurde stutzig und rief auf der "alten" Handynummer ihrer Tochter an, die sie dort auch erreichte. Die Polizei rät in diesem Zusammenhang nochmal: - Seien Sie misstrauisch, wenn Sie bei einer Nachricht oder einem Anruf mit einem Sachverhalt oder einer Geschichte konfrontiert werden, die ihnen eigenartig oder unglaubwürdig vorkommt. - Rufen Sie im Zweifel ihre Angehörigen mit der ihnen bekannten Rufnummer an und prüfen Sie, ob der geschilderte Sachverhalt stimmt. - Gehen niemals auf Geldforderungen ein, die am Telefon oder auch per Kurznachricht auf dem Handy gestellt werden.

