Polizei Steinfurt

POL-ST: Kreis Steinfurt, Zum Schutz vor Diebstahl: Fahrrad bei der Polizei registrieren lassen und richtig sichern

Steinfurt (ots)

Gerade zu Weihnachten werden viele Fahrräder verschenkt oder man gönnt sich selber ein neues Rad. Damit der Spaß daran lange erhalten bleibt, sollte das Fahrrad gegen Diebstahl geschützt werden. Diebstahlsichere Schlösser Den besten Diebstahlschutz bieten stabile Ketten-, Bügel- oder Faltschlösser. Diese sollten groß genug sein, um das Rad an einem festen Gegenstand anzuschließen, zum Beispiel an einem Fahrradständer oder Laternenpfahl. Achten Sie beim Kauf auf Qualität: Wählen Sie ein zertifiziertes Schloss mit massivem Schließsystem aus hochwertigem Material, zum Beispiel durchgehärtetem Spezialstahl. Rechnen Sie mit circa fünf bis zehn Prozent des Fahrradpreises für den Kauf eines guten diebstahlsicheren Fahrradschlosses. Dabei gilt: Je leichter und teurer ein Rad, desto schwerer und teurer sollte das Schloss sein. Räder sicher abstellen Schließen Sie das Rad mit dem Fahrradrahmen immer an einem fest verankerten Gegenstand an, zum Beispiel einem Fahrradständer, auch wenn Sie nur kurz abwesend sind. Nur das Vorder- und Hinterrad zu blockieren, reicht als Schutz vor Dieben nicht aus. Diese können blockierte Fahrräder mühelos wegtragen oder verladen. Sichern Sie auch Vorder- und Hinterrad, indem sie diese beispielsweise gemeinsam mit dem Rahmen anschließen. Auch in Fahrradabstellräumen, Kellern oder Treppenhäusern sollte das Rad immer angeschlossen werden. Ist dies nicht möglich, können Sie mehrere Räder aneinanderschließen. Achten Sie außerdem darauf, dass die Zugangstüren abgeschlossen sind. Öffentlichkeit kann vor Dieben schützen. Meiden Sie deshalb dunkle Ecken, einsame Plätze oder schlecht einsehbare Straßen, um Ihr Fahrrad abzustellen. Nehmen Sie wertvolle Zubehörteile wie den Akku unbedingt mit. Ohne Akku ist das Rad praktisch wertlos. Ist Ihnen das zu umständlich, sichern Sie den Akku unbedingt mit einem zusätzlichen stabilen Schloss gegen Diebstahl. Die Akku-Schlösser, die viele Elektrofahrräder haben, reichen in der Regel nicht als Diebstahlschutz. Angesichts des hohen Wertes von Elektrofahrrädern sollten Sie generell mehrere Schlösser zur Diebstahlsicherung einsetzen. Diebstahlschutz mit GPS-Tracking GPS-Tracker sind versteckte Sender am Fahrrad, die den Besitzer per SMS alarmieren, wenn das abgestellte Rad bewegt wird. Zudem übermitteln sie laufend den aktuellen Standort des Fahrrades. Wird Ihr Rad gestohlen, können Sie seinen aktuellen Standort ausmachen. Machen Sie sich aber niemals allein auf die Suche nach Ihrem Rad, schalten Sie unbedingt die Polizei ein. Fahrräder registrieren Alle wichtigen Daten eines Rades werden in eine Datenbank eingegeben und mit einer Nummer versehen. Diese Nummer wird auf einem Aufkleber am Rad angebracht. Wird das Rad gestohlen und von der Polizei gefunden, kann es dem rechtmäßigen Besitzer schnell zugeordnet werden. In der Kreispolizeibehörde Steinfurt werden Fahrräder unter dem Motto "Kein Fahrrad ohne Nummernschild" gekennzeichnet und registriert. Dies ist bei allen Wachen sowie bei den zuständigen Bezirksdiensten möglich. Für die Registrierung müssen Sie ein Ausweisdokument, das Fahrrad und einen Eigentumsnachweis für das Fahrrad mitbringen. Gestohlene Fahrräder wiederfinden Wurde Ihr Rad gestohlen, zeigen Sie den Diebstahl bei der Polizei an. Es ist wichtig, dass Sie das Fahrrad möglichst detailliert beschreiben können. Damit helfen Sie den Beamten aufgefundene Räder ihren rechtmäßigen Eigentümerinnen zuzuordnen.

