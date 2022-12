Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven, Einbruch in Lagerhalle

Greven (ots)

Täter entwenden Kupfer

Unbekannte Täter sind in der Zeit zwischen Donnerstag (22.12.), 18.00 Uhr und Freitag (23.12.), 07.30 Uhr in eine Lagerhalle an der Gutenbergstraße eingestiegen. Die Täter brachen ein Schloss an der Lagerhalle auf und entwendeten daraus Kupfer im Wert von etwa 2.500 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Polizei in Greven, Telefon 02571/928-4455.

