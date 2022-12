Polizei Steinfurt

POL-ST: Emsdetten, Einbrüche in Wohnhäuser

Emsdetten (ots)

Täter erbeuten unter anderem Schmuck und Bargeld Zeit: Sonntag, 25.12.2022, 15.30 Uhr bis Montag (26.12.2022), 00.35 Uhr Ort: Sternstraße, zwischen Sonnenstraße und Im Timpen Unbekannte Täter verschafften sich Zugang zu einem Einfamilienhaus, indem sie ein Fenster aufhebelten. Dort dursuchten sie diverse Schränke, Kommoden und Schubladen. Die Täter entwendeten Schmuck, Uhren und Parfum in noch unbekannter Höhe.

Zeit: Sonntag, 25.12.2022, zwischen 13.00 Uhr und 21.35 Uhr Ort: Diemshoff Gleich in zwei Wohnhäuser in einer Sackgasse am Diemshoff sind unbekannte Täter eingestiegen. In einem Fall gelangten die Täter über ein auf Kipp stehendes Fenster in ein Reihenwohnhaus. Dort durchsuchten sie sämtliche Räume und entwendeten Schmuck und Bargeld. Die genaue Schadenssumme ist noch unbekannt. An einem weiteren Objekt, einem Bungalow hebelten sie ein Fenster auf. Im Haus wurden ebenfalls sämtliche Räumlichkeiten durchsucht. Die Täter entwendeten dabei Schmuck in noch unbekannter Höhe.

Zeit: Sonntag, 25.12.2022, 13.40 Uhr bis 23.30 Uhr Ort: Brookweg, zwischen Droste-Hülfhoff-Allee und Thomas-Mann-Straße In der angegebenen Tatzeit brachen Unbekannte ersten Ermittlungen zufolge eine Terrassentür auf und gelangten so in ein Einfamilienhaus,. Dort durchsuchten sie diverse Räume und öffneten dabei Schränke und Schubläden. Ob die Täter etwas entwendet haben, ist noch unklar.

Zeit: Freitag, 23.12.2022, 17.00 Uhr bis 18.30 Uhr Ort: Am Stadtpark 20 Über ein auf Kipp stehendes Fenster verschafften sich Unbekannte Zugang zu einem Wohnhaus. Dort dursuchten sie mehrere Räume und entwendeten diversen Schmuck. Über die Höhe des Beuteschadens können noch keine Angaben gemacht werden.

Die Polizei hat in allen Fällen die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sonstige Hinweise geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Emsdetten, Telefon 02572/9306-4415.

