POL-LIP: Lemgo - 10jähriges Kind angefahren

(KF)Am frühen Freitagnachmittag befuhr eine 51jährige Frau aus Detmold mit ihrem PKW Renault die Straße Vogelsang in Richtung Wilmersiek. In Höhe der Einmündung Büchnerstraße hielt im Gegenverkehr ein Bus. Als die Frau mit ihrem PKW in Höhe des Busses war, trat hinter dem Bus von links ein 10jähriges Mädchen auf die Fahrbahn. Die Autofahrerin konnte trotz langsamer Fahrt nicht mehr rechtzeitig anhalten und fuhr das Kind an. Das Mädchen wurde leicht verletzt mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus nach Detmold verbracht. Zeugen zum Sachverhalt insbesondere der Fahrer des stehenden Busses, werden gebeten sich beim Verkehrskommissariat in Detmold, Tel. 05231 / 6090, zu melden.

