POL-ST: Greven, Einbruch in Kindertagesstätte

Greven (ots)

Täter erbeuten Computer und Bargeld

Am Freitag (23.12.) wurde die Polizei zu einem Einbruch in eine Kindertagesstätte an der Grabenstraße gerufen. Unbekannte Täter hatten sich in der Zeit von Donnerstag (22.12.), 18.00 Uhr und Freitag (23.12.), 06.30 Uhr auf noch unbekannte Art und Weise Zugang zu der Kindertagesstätte verschafft. Dort durchsuchten sie sämtliche Räumlichkeiten und entwendeten zwei Microsoft Surface Tablets, vier Laptops und Bargeld in noch unbekannter Höhe. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer Hinweise geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Greven, Telefon 02571/928-4455.

