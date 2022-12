Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Einbruchdiebstahl in Corona-Testzentrum

Ibbenbüren (ots)

Diebe entwenden diverse elektronische Geräte Unbekannte sind in der Zeit zwischen Sonntag (25.12.), 20.00 Uhr und Mittwoch (28.12.), 23.30 Uhr in das Corona-Testzentrum an der Münsterstraße eingestiegen. Die Täter verschafften sich auf noch unbekannte Art und Weise Zugang zu dem Testzelt und entwendeten von dort einen Drucker, einen Handscanner, ein Laptop und ein Tablet. Außerdem nahmen die Unbekannten noch diverse Unterlagen und Coronatests mit. Der Schaden liegt ersten Ermittlungen zufolge im mittleren vierstelligen Bereich. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer im angegebenen Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht hat, meldet sich bitte bei der Polizei in Ibbenbüren, Telefon 05451/591-4315.

