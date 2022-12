Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven, Selbstbedienungsautomat aufgebrochen

Greven (ots)

Am Donnerstag (29.12.) ist die Polizei zu einem Diebstahl aus den Selbstbedienungsautomaten "Herr Anton" an der Nordwalder Straße gerufen worden. Zeugen meldeten gegen 17.00 Uhr, dass die Scheibe an einem der 10 Automaten eingeschlagen war. Der Inhaber, der kurze Zeit später eintraf, stellte fest, dass diverse Tabakwaren und ein Getränk aus dem Automaten entwendet wurden. Ersten Ermittlungen zufolge müssen die Täter den Automaten in der Zeit von 16.30 Uhr bis 17.00 Uhr aufgebrochen haben. Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang Zeugen. Wer in der angegebenen Zeit etwas beobachtet hat, meldet sich bitte bei der Polizei in Greven, Telefon 02571/928-4455.

