Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Erstmeldung: Lagerhallenbrand in Neuendorf

Süderholz (LK V-R) (ots)

Am 19.12.2022 erhielt die Polizei von der Integrierten Rettungsleitstelle des Landkreises Vorpommern-Rügen kurz vor Mitternacht die Mitteilung, dass es in Neuendorf zu einem Lagerhallen-/Stallbrand gekommen ist. Nach derzeitigem Kenntnisstand brach aus bisher ungeklärter Ursache in einem als Lagerhalle und Kälberstall genutzten Gebäude ein Feuer aus. In der Halle lagerten über dreihundert Heuballen. Vierzig Kälber, die sich in dem Stall befanden, konnten durch die eingesetzten Kräfte gerettet werden. Ein Übergreifen des Brandes auf eine angrenzende Halle konnte ebenfalls verhindert werden. Es kamen die Feuerwehren der Gemeinden Süderholz und Grimmen mit 73 Feuerwehrleuten zum Einsatz. Die Löscharbeiten dauern gegenwärtig noch an. Der Schaden wird auf ca. 160.000 EUR geschätzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen in dem Fall aufgenommen. Zur Ermittlung der Brandursache ist in Absprache mit der Stralsunder Staatsanwaltschaft der Einsatz eines Brandursachenermittlers geplant. Stefanie Peter Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1/ Einsatzleitstelle Polizeiführerin vom Dienst

