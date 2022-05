Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. Tankstelle aufgebrochen.

Lippe (ots)

In den frühen Morgenstunden am Freitag (27.05.2022) wurde der Einbruchalarm einer Westfalen-Tankstelle "Am Zubringer" ausgelöst. Unbekannte hatten gegen 3:30 Uhr mehrere Lampen beschädigt und die Glasscheibe der Eingangstür eingeschlagen, gestohlen wurde jedoch augenscheinlich nichts. Der Sachschaden beträgt etwa 2200 Euro. Sachdienliche Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat 2 unter der Telefonnummer 05231 6090.

