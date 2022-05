POL-DA: Rimbach: Kripo hat Ermittlungen zum Brand "Im Kreuzwinkel" übernommen

Bürstadt (ots) - Obwohl die Beifahrerscheibe eines Mini-Cooper am Samstagabend (30.04.) eingeschlagen wurde, fehlt nichts aus dem Auto. Der Wagen parkte in der Peterstraße, als die Täter gegen 21.25 Uhr zuschlugen. Der Schaden beläuft sich auf etwa 1000 Euro. Wer zur Tatzeit Beobachtungen gemacht hat, soll sich bitte bei der Polizei (K 42) in Viernheim melden. Telefon: 06204 / 9377-0. Rückfragen bitte an: ...

