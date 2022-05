POL-LIP: Kreis Lippe - Ruhiger Vatertags-Einsatz für die Polizei in Lippe

Lippe (ots) - Am 24.05.2022 (Dienstag) befuhr ein 32-Jähriger Lemgoer mit seinem Fahrzeug ein Tankstellengelände in Lemgo am Bruchweg und fiel in der Folge durch eine torkelnde Gangart einem Zeugen auf. Der 32-Jährige kaufte sich in der Tankstelle ein alkoholisches Getränk und setzte seine Fahrt weiter fort. Der Zeuge informierte die Polizei. Der Fahrzeugführer konnte kurz darauf durch eine Streifenwagenbesatzung in ...

mehr