POL-LIP: Bad Salzuflen. Gartenmöbel gestohlen.

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (24./25.05.2022) stahlen Unbekannte Gartenmöbel aus der Ausstellungsfläche eines Möbelgeschäfts in der Hoffmannstraße. Die Ausstellungsfläche ist mit einem Bauzaun eingefasst. Am Mittwoch wurde beim Öffnen des Geschäfts festgestellt, dass mehrere Teile fehlten, unter anderem verschiedene Hängesessel, ein Loungesessel und ein Beistelltisch. Die Beute hat einen Wert von gut 1500 Euro. Wer Hinweise auf Tatverdächtige oder den Verbleib des Diebesguts hat, informiert bitte das Kriminalkommissariat 2 unter der Telefonnummer 05231 6090.

