POL-PPRP: Unfallfahrt durch Innenstadt

Ludwigshafen (ots) - Ein nicht ganz alltäglicher Verkehrsunfall ereignete sich am 23.12.2022 gegen 21:15 Uhr in der Straßenbahnhaltestelle des Rathauscenters. Die 39-jährige Fahrerin eines Fiat 500 bog zuvor am Ludwigsplatz nach links auf die dortigen Straßenbahnschienen ab und fuhr auf den Schienen in Richtung der Unterführung des Rathauscenters. Im weiteren Verlauf befuhr diese dann das Gleisbett der Straßenbahn ...

mehr