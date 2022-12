Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Unter Alkoholeinfluss falsch abgebogen

Ludwigshafen (ots)

Ein nicht ganz alltäglicher Verkehrsunfall ereignete sich am 23.12.2022 gegen 21:15 Uhr in der Straßenbahnhaltestelle des Rathauscenters. Die 39-jährige Fahrerin eines Fiat 500 bog zuvor am Ludwigsplatz nach links auf die dortigen Straßenbahnschienen ab und fuhr auf den Schienen in Richtung der Unterführung des Rathauscenters. Im weiteren Verlauf befuhr diese dann das Gleisbett der Straßenbahn bis zur Haltestellestelle Rathauscenter, wo das Auto schließlich zum Stehen kam. Bei der Überprüfung des Sachverhalts wurde festgestellt, dass die Fahrerin alkoholisiert war. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,32 Promille. Bei dieser Aktion entstand ein sachschaden von ca. 15.000 EUR. Die Bergung des PKW dauerte bis 04:00 Uhr am Morgen an.

Der Einfluss von Alkohol oder anderen berauschenden Mitteln stellt nach wie vor eine Hauptunfallursache dar. Wer berauscht fährt, gefährdet nicht nur sich, sondern auch Andere. Der Führerschein der 39-jährigen Frau wurde beschlagnahmt. Eine Blutoprobe wurde durch einen Arzt entnommen. Die 39-jährige aus Ludwigshafen erwartet nun ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell