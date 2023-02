Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Wechsel in der Leitung der Polizeidirektion Hersfeld-Rotenburg - Schweitzer folgt auf Golomb

Bad Hersfeld. Nach rund zweieinhalb Jahren an der Spitze der Polizeidirektion Hersfeld-Rotenburg wechselt Kriminaldirektor Christian Golomb zum hessischen Bereitschaftspolizeipräsidium. Nachfolger wird Polizeioberrat Marco Schweitzer, der zuletzt als Leiter der Regionalen Kriminalinspektion Waldeck-Frankenberg tätig war.

Im Rahmen einer kleinen Feierstunde am Donnerstagvormittag (16.02.) in Bad Hersfeld dankte Polizeipräsident Michael Tegethoff dem 44-jährigen Christian Golomb in Bad Hersfeld für sein Wirken im Landkreis Hersfeld-Rotenburg. "Ich bedanke mich für die geleistete Arbeit und wünsche Ihnen ein glückliches Händchen bei ihren neuen Aufgaben", so Tegethoff. Der 44-Jährige wird beim hessischen Bereitschaftspolizeipräsidium künftig die stellvertretende Koordination und Organisation von Grundsatz-, Einsatz- und Personalangelegenheiten im Bereich der hessischen Spezialeinheiten innehaben.

Ein Abschied ist auch immer wieder ein Neuanfang

Mit Polizeioberrat Marco Schweitzer bekommt die Polizeidirektion Hersfeld-Rotenburg einen würdigen Nachfolger, der künftig für die mehr als 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Waldhessen verantwortlich sein wird. Für den 44-Jährigen, der im Rahmen seiner Qualifikationsverwendung zum höheren Polizeidienst bereits für einige Monate zur Abteilung Einsatz des Präsidiums abgeordnet war, ist es die erste Führungsfunktion in Osthessen. "Ich wünsche Herrn Schweitzer für seinen neuen Aufgabenbereich viel Erfolg und ein gutes Gelingen. Bei ihm sehe ich die Polizeidirektion in guten Händen", so Polizeipräsident Michael Tegethoff, der den neunen Mann bereits aus seiner Zeit in Nordhessen kennt.

Über Marco Schweitzer:

Die berufliche Laufbahn von Marco Schweitzer begann nach Abschluss seines dreijährigen Studiums zum gehobenen Polizeivollzugsdienst bei der hessischen Polizei in 2005. Nach einer kurzer Verwendung bei der hessischen Bereitschaftspolizei, wechselte der 44-Jährige zum Polizeipräsidium Frankfurt und war dort für mehrere Jahre als Einsatz- und Streifenbeamter tätig. In 2012 folgte dann seine Versetzung nach Nordhessen mit Verwendungen bei der Polizeidirektion Kassel und der Polizeistation Hofgeismar, ehe 2016 die Qualifikationsverwendung zum höheren Polizeidienst mit Stationen bei der Polizeidirektion Kassel und der Abteilung Einsatz des Polizeipräsidiums Osthessen begann - es folgten Studienzeiten in Wiesbaden und Münster/Westfalen. Als frisch ernannter Polizeirat übernahm Schweitzer 2019 die Leitung der Regionalen Kriminalinspektion Waldeck-Frankenberg, die er - mit Ausnahme einer rund sechsmonatigen Abordnung zum Landespolizeipräsidium - bis zuletzt innehatte.

Der 44-jährige Marco Schweitzer lebt im Raum Kassel, ist verheiratet und Vater eines Kindes.

