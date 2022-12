Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe - Fahren unter Drogeneinfluss, Urkundenfälschung

Am Dienstag, 27. Dezember 2022, wurde gegen 18.15 Uhr in der Gehlenberger Hauptstraße ein 29-jähriger Friesoyther einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei ergab sich der Verdacht, dass er unter Drogeneinfluss stand. Des Weiteren stellte sich heraus, dass auf dem Kennzeichenpaar seines PKW gefälschte Zulassungs- und TÜV-Plaketten angebracht waren. Die Kennzeichen wurden sichergestellt. Dem Friesoyther wurde eine Blutprobe entnommen, die Weiterfahrt untersagt und entsprechende Verfahren eingeleitet.

Friesoythe - Verkehrsunfall

Am Dienstag, 27. Dezember 2022, kam es um 13.55 Uhr auf der Bundesstraße B72 (Thüler Straße) zu einem Verkehrsunfall: Ein 56-jähriger LKW-Fahrer aus Marne, ein 32-jähriger PKW-Fahrer aus Rastdorf und ein 32-jähriger PKW-Fahrer aus Wildeshausen befuhren in genannter Reihenfolge die Thüler Straße in Fahrtrichtung Friesoythe. Im Streckenverlauf überholte der 32-jähriger Wildeshausener mehrere Fahrzeuge. Als er sich gerade auf Höhe des PKW des Rastdorfers befand, scherte dieser ebenfalls zum Überholen aus und kollidierte mit dem Fahrzeug des 27-Jährigen. Hierdurch verlor dieser die Kontrolle über sein Fahrzeug und stieß mit dem vorausfahrenden Lkw des 56-Jährigen aus Marne zusammen. Der Wildeshausener wurde durch den Unfall leicht verletzt und mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Die beiden anderen Fahrzeugführer blieben unverletzt. Alle drei verunfallten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von 14.000 Euro.

Barßel - Fahren ohne erforderliche Fahrerlaubnis

Am Dienstag, 27. Dezember 2022, wurde gegen 17.35 Uhr in der Lange Straße, Ecke Ammerländer Straße, ein 16-jähriger Jugendlicher aus Barßel fahrenderweise auf einem Kleinkraftrad angetroffen. Im Zuge seiner Kontrolle konnte er den Beamten lediglich eine Mofaprüfbescheinigung vorlegen. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt, ein Strafverfahren eingeleitet und seine Eltern in Kenntnis gesetzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell