Cloppenburg/Vechta (ots) - Varrelbusch - Verkehrsunfall mit einer lebensgefährlich verletzten Person Am Montag, 26. Dezember 2022, gegen 21.45 Uhr, kam es in Varrelbusch zu einem schweren Verkehrsunfall. Nach den bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 36-jähriger PKW-Fahrer aus Molbergen die Molberger Straße aus Molbergen kommend in Fahrtrichtung Varrelbusch. In Höhe der Straße Am Stockskamp kam der 36-Jährige ...

mehr