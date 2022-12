Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung des Polizeikommissariat Vechta vom 25/26.12.2022

Cloppenburg/Vechta (ots)

Goldenstedt - Diebstahl aus einer Kirche / Zeugenaufruf

Am Sonntag, den 25.12.2022, im Zeitraum von 12:00 Uhr bis 17:00 Uhr, betraten unbekannte Täter die öffentlich zugängliche St. Gorgonius Kirche in Goldenstedt und brechen mit einem mitgeführten Hebelwerkzeug die verschlossene Krippenspendebox auf. Anschließend entnahmen sie aus jener Box einen Spendenbetrag in unbekannter Höhe und entfernten sich unerkannt aus der Kirche. Es wird gebeten, Hinweise, die der Polizei zur Ergreifung der Täter dienen könnten, bei der Polizei Vechta unter der Telefonnummer: 04441/943-0 einzureichen.

