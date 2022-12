Cloppenburg/Vechta (ots) - Vechta - Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort / Zeugenaufruf Am Samstag, 24.12.22, in der Zeit von 11.30 - 14.35 Uhr, touchierte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer in der Kleinen Kirchstraße mit einem Pkw beim Ein-/Ausparken einen schwarzen Opel Corsa. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, entfernte sich der ...

