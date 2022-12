Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung des PK Friesoythe für den Nordkreis vom 24./25.12.2022

Cloppenburg/Vechta (ots)

Saterland/ Ramsloh - Verkehrsunfall leicht verletzt Am 24.12.2022, gegen 14:19 Uhr kam es auf dem "Langholter Weg" zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person. Eine 79-jährige Pkw-Fahrerin aus dem Saterland bog von der Straße "Hoheberg" nach links auf den "Langholter Weg" auf. Dabei übersah sie die von links kommende und vorfahrberechtigte 53-jährige Saterländer, die den Langholter Weg mit ihrem Pkw in Richtung Hauptstraße befuhr. Es kam zum Zusammenstoß beider Pkw. Die 53-Jährige wurde dabei leicht verletzt. An beiden Pkw entstand Sachschaden. Barßel - Trunkenheit im Straßenverkehr Am 24.12.2022, gegen 23:03 Uhr wurde die Polizei zu einem festgefahrenen Pkw in der Schleusenstraße in Elisabethfehn gerufen. Vor Ort stellten die Beamten fest, dass sich ein Pkw in der Böschung nahe des Elisabethfehnkanals festgefahren hatte. Ein 65-jähriger Friesoyther gab sich als Fahrer zu erkennen. Dieser war mit dem Pkw aus einer Hofeinfahrt und dabei über die Schleusenstraße hinüber auf den gegenüberliegenden Grünstreifen gefahren. Dort hatte sich der 65-Jährige festgefahren. Bei der Sachverhaltsaufnahme ergab sich der Verdacht, dass der Friesoyther alkoholisiert gewesen sein könnte. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,03 Promille. Ihm wurde im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen. Den Fahrer erwartet ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.

