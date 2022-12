Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Meldungen aus dem Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Damme/Vörden - Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort / Zeugenaufruf

Am Freitag, dem 23.12.2022 touchierte eine bislang unbekannte Person vermutlich mit einem Pkw einen grünen KIA NIRO. Dies ereignete sich entweder zwischen 09:50-11:20 Uhr auf dem Parkplatz der Kita in der Hunteburger Straße 4 in Damme oder zwischen 11:30-11:45 Uhr auf dem Parkplatz des Combi-Marktes in Vörden. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher, ohne die notwendigen Feststellungen zur Schadensregulierung zu ermöglichen. Am KIA entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 2000,00 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Damme unter 05491/999360 entgegen.

