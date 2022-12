Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Unbekannte versuchen 25-jährigen Mann auszurauben

Am Freitag, 23. Dezember 2022, zwischen 2.30 Uhr und 2.45 Uhr, war ein 25-jähriger Wildeshausener mit zwei ihm unbekannten Männern auf der Oyther Straße unterwegs. Man hatte sich zunächst unterhalten, bis einer der beiden plötzlich - in Höhe eines dortigen Getränkemarktes - eine vermeintliche Pistole zog und den jungen Mann bedrohte. Die beiden Unbekannten forderten all seine Wertsachen. Als ein Taxi herannahte, sprang das Opfer auf die Fahrbahn, sodass die beiden unbekannten Männer von ihm abließen und ohne Raubgut in Richtung Dornbusch flüchteten. Die beiden Zeugen, eine 20-jährige Frau und ein 23-jähriger Mann, die im Taxi saßen, kannten das Opfer zufällig und kümmerten sich anschließend in der Wohnung des Zeugen bis zum Eintreffen der Polizei um ihn. Die beiden Männer sollen ca. 170cm bis 180cm großgewesen sein, sie waren dunkel bekleidet und hatten Kapuzenpullis an und dabei die Kapuze über den Kopf gezogen. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Vechta unter der Telefonnummer 04441-943-0 in Verbindung zu setzen.

Vechta - Diebstahl eines Tandemfahrrades

In der Zeit von Donnerstag, 1. Dezember 2022, 15.30 Uhr bis Donnerstag, 22. Dezember 2022, 17.30 Uhr, entwendeten unbekannte Personen An der Gräfte ein schwarzes Tandemfahrrad. Das Rad war verschlossen in der Radstation Mobilitätshaus aufgehängt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441-943-0) entgegen.

Dinklage - Dieseldiebstahl

Zwischen Mittwoch, 14. Dezember 2022, zwischen 18.00 Uhr und 15.00 Uhr, begab sich eine bislang unbekannte Person auf das umzäunte Gelände einer Kunststoffverarbeitungsfirma und entwendete aus einem Tank ca. 200 Liter Diesel. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Dinklage unter 04443 977490 entgegen.

Dinklage - Pkw-Brand

Am Donnerstag, 22. Dezember 2022, gegen 21.20 Uhr, wurde ein Pkw-Brand in der Rosenstraße gemeldet. Aus bislang unbekannter Ursache geriet der Motorraum des Pkw, welcher auf einem Anwohnerparkplatz vor einem Mehrparteienhaus stand, in Brand. Das Feuer wurde durch die Feuerwehr Dinklage gelöscht. Sie waren mit drei Fahrzeugen und 20 Personen im Einsatz. Die Schadenhöhe ist derzeit nicht bekannt.

Lohne - Sachbeschädigung

Am Donnerstag, 22. Dezember 2022, zwischen 7.05 Uhr und Donnerstag, 22. Dezember 2022, 10.45 Uhr, beschädigte eine bislang unbekannte Person den rechten Außenspiegel eines geparkten Ford Fiesta, welcher in einer Parkbucht in der Marienstraße stand. Dabei wurde die Außenspiegelabdeckung abgerissen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter 04442 808460 entgegen.

Lohne - Fahren unter Einfluss von Betäubungsmitteln

Am Donnerstag, 22. Dezember 2022, 13.50 Uhr, fuhr ein 24-jähriger Autofahrer aus Dinklage auf der Bakumer Straße und geriet in eine Kontrolle der Polizei. Dabei hatten sie den Verdacht, dass der Mann unter Einfluss von Betäubungsmitteln stehen könnte. Ein Drogenvortest bestätigte den Verdacht. Es wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

Dinklage - Verkehrsunfallflucht

Am Mittwoch, 21. Dezember 2022, zwischen 7.40 Uhr und 8.00 Uhr, fuhr eine unbekannte Person mit einem Fahrzeug auf einer Grundstückseinfahrt in der Von-Galen-Straße und beschädigte dabei beim Rangieren die Gartenmauer. Anschließend entfernte sich die Person unerlaubt von der Unfallstelle. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Dinklage unter 04443 977490 entgegen.

Vechta - Verkehrsunfall mit drei leicht verletzten Personen

Am Donnerstag, 22. Dezember 2022, 07.56 Uhr, befuhren eine 20-jährige Frau aus Lohne sowie ein 25-jähriger Mann aus Lohne mit ihren Pkws in genannter Reihenfolge die Lohner Straße in Fahrtrichtung Vechta. Aufgrund des stockenden Verkehrs musste die 20-jährige Autofahrerin verkehrsbedingt halten. Das bemerkte der 25-jährige Fahrzeugführer zu spät und fuhr auf den Pkw de Frau auf. Beide Beteiligten sowie eine Mitfahrerin der 20-jährigen Fahrzeugführerin wurden leicht verletzt.

Vechta - Verkehrsunfallflucht

Am Donnerstag, 22. Dezember 2022, in der Zeit von 12.45 Uhr bis 13.25 Uhr parkte ein 34-jähriger Mann aus Vechta seinen weißen BMW der 4er Reihe auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Falkenrotter Straße. Als der Mann wieder zu seinem Pkw zurückkehrte, bemerkte er an der linken Heckseite Beschädigungen am Kotflügel sowie an der Felge. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Schadenhöhe ist noch nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta unter der Telefonnummer 04441-943-0 entgegen.

Visbek - Verkehrsunfallflucht

Am Donnerstag, 22. Dezember 2022, gegen 13.15 Uhr, fuhr eine zunächst unbekannte Person auf einem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Rechterfelder Straße gegen einen geparkten Pkw. Anschließend entfernte sich der Person unerlaubt von der Unfallstelle. Durch Zeugenhinweise konnte kurze Zeit später ein 71-jähriger Mann aus Großenkneten ermittelt werden, der im Verdacht steht, den Unfall unter Einfluss von Alkohol verursacht zu haben. Der Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,12 Promille. Es wurden Blutproben entnommen und der Führerschein beschlagnahmt.

Damme - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Donnerstag, 22. Dezember 2022, gegen 14.00 Uhr, wollte ein 81-jähriger Autofahrer aus Damme von der Hunteburger Straße nach rechts in die Wiesenstraße abbiegen. Dabei kam es zum Touchieren mit einem 75-jährigen Fahrradfahrer aus Damme. Durch den Zusammenstoß kam der Radfahrer zu Fall und wurde dabei leicht verletzt.

Damme - Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person

Am Donnerstag, 22. Dezember 2022, gegen 16.15 Uhr, fuhr ein 74-jähriger Autofahrer aus Damme auf der Steinfelder Straße in Richtung Hunteburger Straße. Er wollte dann nach rechts in die Rüschendorfer Straße abbiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden, auf dem Radweg fahrenden, 76-jährigen Fahrradfahrer aus Damme. Der Radfahrer wurde bei dem Unfall schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.

Goldenstedt - Verkehrsunfallflucht

Am Donnerstag, 22. Dezember 2022, zwischen 17.00 Uhr und 17.20 Uhr, touchierte eine bislang unbekannte Person mit einem Fahrzeug die Umfriedung eines Grundstücks aus Beton in der Gartenstraße. Hierdurch hatte sich ein Betonelement vom Fundament gelöst. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Goldenstedt (Tel.: 04444-96722-0) entgegen.

