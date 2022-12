Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cappeln - E-Bike - Diebstahl

Am Dienstag, 13. Dezember 2022, zwischen 7.30 Uhr und 13.30 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Personen ein E-Bike der Marke Raleigh Rh 60 Dundee LTD 27DI, welches in der Straße Up'n Brink verschlossen stand. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cappeln unter Tel.: (04478) 958600 entgegen.

Cloppenburg - Einbruch in ein Wohnhaus

Am Donnerstag, 22. Dezember 2022, zwischen 16.00 Uhr und 19.30 Uhr, brachen bislang unbekannte Personen in ein Mehrfamilienhaus ein. Beim versuchten Abtransport von schweren Diebesgut, brachen sie ihr Vorhaben ab. Ob etwas entwendet worden ist, ist bislang nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter Tel.: (04461) 18600 entgegen.

Lindern - Küchenbrand in einem Mehrfamilienhaus

Am Donnerstag, 22. Dezember 2022, gegen 19.30 Uhr, ging die Meldung über einen Brand in einem Haus in der Hauptstraße ein. Aus bislang unbekannter Ursache kam es zu einem Brand in einer Küche eines dortigen Mehrfamilienhauses. Ersthelfer halfen bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte den BewohnerInnen aus dem Haus. Die Feuerwehren Lindern und Löningen löschten das Feuer. Die Schadenhöhe ist derzeit noch unbekannt. Vier HausbewohnerInnen sowie ein Ersthelfer und eine Ersthelferin wurden bei dem Brand durch Rauchgasintoxikation leicht verletzt. Das Haus ist aktuell nicht bewohnbar.

Essen (Oldenburg) - Brand eines Holzschuppens

Am Freitag, 23. Dezember 2022, wurde kurz nach 1.00 Uhr, der Brand eines Holzschuppens in der Langen Straße gemeldet. Aus bislang unbekannter Ursache war der Schuppen, welcher an einer freistehenden Doppelgarage angebaut war, in Brand geraten. Dadurch wurde dieser vollständig zerstört. Auch die Doppelgarage wurde durch die Hitze und das Ruß beschädigt. Die Feuerwehr Essen löschte das Feuer. Die Schadenhöhe ist derzeit noch nicht bekannt.

Cloppenburg - Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person

Am Donnerstag, 22. Dezember 2022, gegen 10.40 Uhr, wollte eine 62-jährige Fahrerin eines Elektrokleinstfahrzeugs auf der Kleinen Straße von der Fahrbahn auf den Fahrradweg wechseln und stürzte dabei. Hier verletzte sie sich schwer und wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Cloppenburg - Verkehrsunfallflicht

Am Donnerstag, 22. Dezember 2022, zwischen 14.00 Uhr und 14.20 Uhr, touchierte eine bislang unbekannte Person beim Rangieren in einer Parklücke einen Mercedes-Benz E220d, welcher in der Cappelner Straße stand. Die unbekannte Person entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter Tel.: (04461) 18600 entgegen.

Molbergen - Verkehrsunfallflucht

Am Mittwoch, 21. Dezember 2022, 15.30 Uhr und 17.00 Uhr, parkte eine 36-jährige Autofahrerin ihren schwarzen Mazda 3 auf dem Parkplatz zwischen einem Verbrauchermarkt und einem Sonderpostenmarkt auf dem Alten Schützenplatz. Eine bislang unbekannte Person hatte den Mazda vorne rechts mit einem unbekannten Fahrzeug beschädigt und sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Es könnte sich hierbei um ein weißes Fahrzeug gehandelt haben. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Molbergen unter 04475 941220 entgegen.

Ergänzung zu einer Verkehrsunfallflucht

Ursprungsmeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70090/5400897

Gestern berichteten wir von einer Verkehrsunfallflucht in Cloppenburg beim Landkreisgebäude am 21. Dezember 2022. Die Geschädigte hatte sich bei der Anzeigenerstattung versehen und der tatsächliche Unfallort war in der Clemens-August-Straße in Emstek, hinter einem Dönerimbiss. Der Unfall soll sich zudem bereits am 19. Dezember 2022, zwischen 19.00 Uhr und 21.30 Uhr, ereignet haben. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Emstek unter 04473 932180 entgegen.

