Goldenstedt - Diebstahl von Stammholz

In der Zeit vom 1. Juli 2022 bis zu Montag, 19. Dezember 2022, 15.00 Uhr entwendeten unbekannte Personen im Pickerweg zwei Eichen- und einen Akazienstamm. Insgesamt handelt es sich um ca. drei Festmeter. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Goldenstedt (Tel.: 04444-96722-0) entgegen.

Dinklage - Diebstahl

Am Dienstag, 20. Dezember 2022, zwischen 19.00 Uhr und 20.00 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Person das Display eines Pedelecs, welches auf einem Fahrradparkplatz vor einem Fitnessstudio in der Schulstraße stand. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Dinklage unter 04443 977490 entgegen.

Steinfeld - Fahrraddiebstahl

In der Zeit zwischen Samstag, 17. Dezember 2022, 10.00 Uhr und Sonntag, 18. Dezember 2022, 12.00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Personen ein verschlossen abgestelltes Herrenfahrrad der Marke Winora Samana vom Bahnhof Mühlen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Steinfeld unter 05492960660 entgegen.

Lohne - Verkehrsunfallflucht mit leicht verletzter Person

Am Mittwoch, 22. Dezember 2022, gegen 6.40 Uhr fuhr ein Feuerwehrlöschfahrzeug auf der Bakumer Straße in Richtung Vechta. Nach bisherigen Erkenntnissen kam dem Feuerwehrfahrzeug ein weißes LKW-Gespann entgegen, welches auf die Fahrbahn des Feuerwehrfahrzeugs ragte. Aufgrund dessen musste der Fahrer des Feuerwehrfahrzeugs, ein 41-jähriger Mann aus Lohne, ausweichen und geriet nach rechts von der Fahrbahn ab. Das Löschfahrzeug rutschte dadurch in den Graben und der Fahrer wurde leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Der LKW entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Der Schaden des Fahrzeugs wird auf ca. 500.000 Euro geschätzt. Die Bakumer Straße ist derzeit für die Bergung des Fahrzeugs gesperrt und der Verkehr wird abgeleitet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter 04442 808460 entgegen.

Vechta - Drogenfund nach Verkehrskontrolle / Fahren unter Einfluss von Betäubungsmitteln

Am Montag, 19. Dezember 2022, wurde gegen 20.30 Uhr, in der Kolpingstraße ein 26-jähriger Fahrer eines Elektrokleinstfahrzeugs aus Vechta einer Verkehrskontrolle unterzogen. Den Polizeibeamten war er zuvor aufgefallen, da er ohne Beleuchtung unterwegs und an dem Fahrzeug lediglich ein Versicherungskennzeichen aus dem Jahr 2021 angebracht war. Während der Kontrolle ergab sich dann der Verdacht, dass der Mann unter dem Einfluss von Drogen stehen könnte. Ein Drogenvortest bestätigte dies. Während der Kontrolle ergab sich im weiteren Verlauf auch der Verdacht, dass der Mann auch im Besitz von Betäubungsmitteln sein könnte. Es wurden mutmaßliche Betäubungsmittel in geringer Menge, eine Feinwaage, Bargeld sowie weitere Beweismittel, in dessen Besitz er war, beschlagnahmt. Aufgrund dieser Beweismittel hatten die Polizeibeamten den Verdacht, dass der Mann auch Handel mit Betäubungsmitteln betreiben könnte. Auf Antrag der StA Oldenburg wurde daraufhin ein Durchsuchungsbeschluss für die Wohnung durch einen Richter erlassen, welcher umgehend durchgesetzt wurde. Hier wurden weitere mutmaßliche Betäubungsmittel in geringer Menge aufgefunden und beschlagnahmt. Außerdem wurde eine Blutentnahme aufgrund des Fahrens unter Betäubungsmitteleinfluss durchgeführt. Der Mann wurde nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen entlassen.

Vechta - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Mittwoch, 21. Dezember 2022, 08.00 Uhr, befuhr ein 79-jähriger Autofahrer aus Vechta die Diepholzer Straße und bog nach links auf die Lohner Straße ab. Dabei kollidierte er mit einer 47-jährigen Fahrradfahrerin aus Vechta, die die Lohner Straße am dortigen Übergang überquerte. Dabei wurde die 47-jährige Fahrradfahrerin leicht verletzt.

Vechta - Verkehrsunfallflucht

Am Samstag, 17. Dezember 2022, in der Zeit von 16.30 Uhr bis 17.00 Uhr parkte eine 37-jährige aus Vechta ihren grauen Fiat Punto auf einem Parkplatz an der Gildestraße. Als sie wieder zu ihrem Pkw zurückkehrte, bemerkte sie eine Beschädigung an der Fahrertür sowie am Radkasten. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Vechta unter der Telefonnummer 04441-943-0 in Verbindung zu setzen.

Vechta - Verkehrsunfallflucht

In der Zeit von Sonntag, 11. Dezember 2022 bis Mittwoch, 21. Dezember 2022, 15.30 Uhr wurde im Hellms Damm, an der dortigen Brücke Höhe Moorbach, von einem bislang unbekannten Fahrzeug die dortige Leitplanke beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Schadenshöhe ist nicht bekannt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Vechta unter der Telefonnummer 04441-943-0 in Verbindung zu setzen.

