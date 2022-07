POL-GÖ: (296/2022) A 7 zwischen Seesen und Echte nach Unfall in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt - Mehrere Fahrzeuge beteiligt

Göttingen (ots) - Hann. Münden, Bahnhofstraße Freitag, 15. Juli 2022, gegen 01:50 Uhr HANN. MÜNDEN (as) - Am frühen Freitagmorgen (15.07.22) fiel einer Streifenwagenbesatzung des Polizeikommissariats Hann. Münden ein Pkw Ford in der Straße "Am Feuerteich" in Hann. Münden (Landkreis Göttingen) auf. Eine ...

mehr