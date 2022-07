Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (294/2022) Bombendrohung in Duderstadt - Ermittlungen führen zu öffentlicher Telefonzelle in der Innenstadt

Göttingen (ots)

DUDERSTADT (jk) - Nach der Bombendrohung am Donnerstagmorgen in Duderstadt (siehe auch https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/119508/5273410) dauern die Ermittlungen zur Identifizierung des anonymen Anrufers weiter an.

Fest steht inzwischen, dass der Drohanruf von einer Telefonzelle in der Marktstraße abgesetzt wurde. Der öffentliche Fernsprecher befindet sich in Höhe der Hausnummer 57a vor einem Süßwarengeschäft. Konkrete Hinweise auf den unbekannten Mann, der von hier aus um 08.27 Uhr den Polizei-Notruf wählte und damit einen Großeinsatz in der Worbiser Straße auslöste, gibt es aber bislang nicht.

Bereits am Donnerstag hatten sich mehrere Zeugen bei der Polizei in Duderstadt gemeldet und u. a. von einer verdächtigen Person berichtet, die man am Morgen im Umfeld des historischen Rathauses beobachtet habe. Die Auswertung der mitgeteilten Informationen ergaben aber keine heiße Spur.

Sachdienliche Hinweise werden weiter unter Telefon 05527/98010 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell