POL-GÖ: (291/2022) Löscharbeiten an der A 7 abgeschlossen - Zwei Fahrstreifen in Richtung Kassel freigegeben, mehrere Kilometer Stau

GÖTTINGEN (jk) - Die Autobahnpolizei teilt soeben mit, dass die Löscharbeiten auf der A7 nach einem Böschungsbrand (wir berichteten) abgeschlossen sind. Die Vollsperrung der Richtungsfahrbahn Kassel konnte soeben aufgehoben werden.

Entgegen unserer Erstmeldung musste die Autobahn bereits ab der AS Göttingen-Nord gesperrt werden. Der Verkehr in Fahrtrichtung Kassel wird aktuell auf zwei der drei Fahrtstreifen an der Brandstelle vorbeigeführt. Der momentane Rückstau beträgt mehrere Kilometer.

