POL-GÖ: (295/2022) Böschungsbrand an der A 7 bei Göttingen vermutlich gelegt - 29-jähriger Tatverdächtiger nach Hinweisen ergriffen

Göttingen (ots)

GÖTTINGEN (jk) - Der Böschungsbrand am Freitagvormittag (15.07.2022) an der A 7 bei Göttingen (wir berichteten) wurde vermutlich gelegt. Nach mehreren Hinweisen von Autofahrern auf eine männliche Person, die neben der Außenschutzplanke in Richtung Göttingen laufen solle, griff eine Funkstreife der Autobahnpolizei einen Mann aus Sachsen-Anhalt auf. Der 29-Jährige ist aufgrund derzeitiger Ermittlungen dringend verdächtig, das Feuer entfacht zu haben. Er ist nach vorliegenden Informationen psychisch krank und wurde im Anschluss an die notwendigen polizeilichen Maßnahmen in eine psychiatrische Fachklink eingeliefert.

