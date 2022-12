Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe - Diebstahl

In der Zeit zwischen Freitag, 16. Dezember 2022, 16.00 Uhr und Samstag, 17. Dezember 2022, 9.00 Uhr, entfernten bislang unbekannte Personen Plakate und dazugehörige Hartfaserplatten eines Naturschutzvereins, welche in der Neuscharreler Straße angebracht waren und entwendeten diese. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe unter 04491-93160 entgegen.

Friesoythe - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Mittwoch, 21. Dezember 2022, um 16.40 Uhr, fuhr ein 21-jähriger Autofahrer aus Gelsenkirchen auf dem Koppelweg, obwohl er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Barßel - Verkehrsunfallflucht mit einer leicht verletzten Person

Am Mittwoch, 21. Dezember 2022, um 7.30 Uhr, fuhr ein 17-jähriger Kleinkraftradfahrer aus Barßel auf der Loher Straße und wollte im Kreisverkehr die Ausfahrt in Richtung Barßel nehmen. Beim Einfahren in den Kreisel kam von rechts aus Richtung Harkebrügge eine bislang unbekannte Person mit einem gelben Traktor in den Kreisel gefahren und missachtete die Vorfahrt des Kleinkraftradfahrers. Der Jugendliche bremste in der Kurvenlage und rutschte dabei weg. Er wurde dabei leicht verletzt. Der Traktor hatte nach bisherigen Erkenntnissen ein Westersteder Kennzeichen angebracht. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Barßel 04499 922200 entgegen.

Bösel - Verkehrsunfallflucht

Am Mittwoch, 21. Dezember 2022, gegen 14.30 Uhr, wurde ein beschädigtes Verkehrszeichen in der Fladderburger Straße gemeldet. Nach bisherigen Erkenntnissen beschädigte demnach eine bislang unbekannte Person mit einem Fahrzeug das Verkehrszeichen und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Bösel 04494 922620 entgegen.

Friesoythe - Verkehrsunfallflucht

Am Mittwoch, 21. Dezember 2022, gegen 17.30 Uhr, fuhr eine 24-jährige Autofahrerin aus Cappeln auf der Barßeler Straße ortseinwärts und musste vor einer roten Ampel verkehrsbedingt halten. Eine bislang unbekannte Person fuhr auf das stehende Fahrzeug der 24-jährige Frau auf und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe unter 04491-93160 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell